Assisen Tongeren: Tamara N. staat terecht voor moord op zoontje Ryan (6)

7 vrouwen en 5 mannen moeten tegen volgende week oordelen of Tamara N. schuldig is aan moord op haar zoontje Ryan. Op 26 december 2018 wilde de vrouw zich van het leven beroven, maar ze wilde haar zoontje niet achterlaten. De vrouw was al langer depressief en had ook al zelfmoordpogingen ondernomen. Sinds die bewuste tweede kerstdag zit ze in de gevangenis in Hasselt. Haar advocate is tevreden dat het proces vandaag eindelijk is begonnen. Lynn Clerinx: “Ik hoop dat het proces snel achter de rug is en dat ze dan eindelijk kan beginnen aan de verwerking van het verlies van haar zoontje. Door het proces is ze daar nog niet aan kunnen beginnen.”