Ronse is minder verontreinigd met PFAS dan eerst gedacht: "Toch geldt een perimeter rond Molenbeek"

In augustus werden in de oever- en waterbodem van de Molenbeek in Ronse verhoogde concentraties van gebromeerde vlamvertragers en PFAS gemeten. Afvalstoffenmaatschappij OVAM gaf daarop de opdracht aan erkend bodemsaneringsdeskundige Sertius nv om in een ruimere omgeving rond de Molenbeek bijkomende stalen te nemen en te analyseren. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de verontreiniging in de woonzones minder ernstig is dan verwacht. "De impact voor de gezondheid van de bewoners is dus heel beperkt. We zijn opgelucht dat we dit als stad kunnen meedelen", zegt schepen Jan Foulon (CD&V).