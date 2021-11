BEKIJK - Straffe beelden: jonge wolf op zoek naar prooi in open veld in Oudsbergen

"De laatste weken zijn we heel intensief bezig geweest met het proberen filmen van de wolf. We zijn dus heel blij dat we vandaag beelden kunnen laten zien van een wolf die op zoek is naar voedsel", vertelt Frederik Thoelen. Hij is bioloog, medewerker van het Natuurhulpcentrum en maker van de beelden.

"Veel mensen weten dat wolven vaak jagen op reeën, schapen of ander vee, maar ook knaagdieren behoren tot hun dieet", vult Thoelen aan. Zo kon hij beelden vastleggen waarop een jonge wolf te zien is, die in een open veld op zoek is naar voedsel. "Op een bepaald moment doet hij een muizensprong, die je vaak bij vossen ziet."

De exacte locatie waar de beelden gemaakt zijn, houdt Thoelen liever geheim.