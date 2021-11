Nieuw gemeentehuis van Berlaar wordt een pak kleiner: meer digitalisering en meer thuiswerk

De burgemeester benadrukt wel dat het gemeentehuis nog altijd toegankelijk moet blijven voor de mensen die niet alles via hun computer doen. “Niet iedereen heeft een smartphone om alles mee te doen. Daar moeten we ook rekening mee houden. Maar we beseffen dat veel mensen in de toekomst niet meer naar het gemeentehuis gaan komen."

Om de plannen vorm te geven, heeft Berlaar de handen in elkaar geslagen met Stabroek en Schelle. Hun gezamelijke project kreeg de naam "Gemeentehuis in de wolken". Ze hopen daarvoor subsidies te krijgen van de Vlaamse overheid. Die spoort gemeenten dan ook aan om meer digitaal te gaan werken. Ze trekt 35 miljoen euro uit voor het project "Gemeente zonder gemeentehuis". Berlaar, Schelle en Stabroek hopen daarvan zo'n 150.000 euro te krijgen.

Begin 2023 zou de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Berlaar moeten starten.