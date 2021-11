Bestuurder overleeft botsing met tractor niet

In Hoogstade, deelgemeente van Alveringem, gebeurde donderdagavond een dodelijk ongeval. Een auto reed frontaal tegen de aanhangwagen van een tractor. “Ter plaatse vonden we de tractor met de aanhangwagen, waarvan een van de wielen beschadigd was, en een voertuig waarvan het voorste gedeelte zeer ernstig vernield was”, zegt John Debraeve, officier van de post Lo-Reninge binnen brandweerzone Westhoek. De hulpdiensten probeerden de 35-jarige man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De bestuurder van de tractor raakte niet gewond maar was in shock.