Buitenschoolse kinderopvang Glabbeek dicht na corona-uitbraak

Er zijn opvallend veel besmettingen in de scholen van Glabbeek en deelgemeente Bunsbeek. "Vanaf vier besmettingen in een klas moeten we alle kinderen in quarantaine plaatsen", legt Reekmans uit. "Ik heb de voorbije dagen al drie klassen in quarantaine moeten zetten en waarschijnlijk komen daar vandaag nog een of twee klassen bij. We zien dat vooral buitenschoolse activiteiten zoals de sportclubs de meeste besmettingen veroorzaken bij de kinderen. Toch gaan we geen activiteiten annuleren dit weekend, alles wat gepland is gaat gewoon door."