Cannabisplantage ontdekt naast pastorie in Halle dankzij pastoor: "Oog in oog met gemaskerde man"

Pastoor Raymond Decoster van Halle heeft er slapeloze nachten opzitten. Hij deed zijn relaas in het middagprogramma van Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik ging om 1 uur 's nachts slapen, dat is mijn vast uur toen ik plots lawaai hoorde. Het leek wel een kat. Maar toen ik het venster opende, zag ik een man op mijn dak lopen die via een leiding naar beneden gleed, recht in mijn hof. Ik heb nog op hem geroepen, maar hij negeerde mij."

Decoster is ongerust en loopt te ijsberen door huis. Tot hij plots in de reflectie van het raam aan de overkant, beweging ziet aan de poort naast zijn huis (zie foto). "Ineens zag ik veel licht, en de poort die helemaal scheef hing. In pyama en op blote voeten ben ik dan naar buiten gelopen. Daar stond ik oog in oog met een man met een bivakmuts. Vreemd genoeg ging hij niet op de vlucht, maar viel hij me ook niet aan. Heel bizar."