Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Sint-Niklaas biedt ambulante hulp vanuit nieuw gebouw 

In Sint-Niklaas heeft het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas en Dender zijn intrek genomen in een nieuw gebouw op de Parklaan. Het centrum biedt hulp aan mensen met ernstige psychische problemen of stoornissen. Iedereen is er welkom: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, maar ook mensen uit de omgeving van iemand met psychische problemen.