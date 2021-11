Coronablog - Gemiddeld al meer dan 30 overlijdens per dag, federale regering kibbelt over vaccinatieplicht  

Opvallend is dat hij de eerste besmetting enkele dagen later dateert dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In een eigen onderzoek had die WHO gesteld dat de eerste coronabesmetting plaatsvond bij een man die nooit naar de dierenmarkt in Wuhan was geweest.

Maar Worobey stelt ook dat die man, die volgens het WHO-rapport op 8 december 2019 ziek werd, eigenlijk pas acht dagen later ziek zou zijn geworden. De verkoopster die ziek werd op 11 december kan dan wel degelijk de eerste COVID-patiënt geweest zijn.