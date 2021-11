Directeur Ziekenhuis Oost-Limburg: "Twee op drie op intensieve zorgen is niet gevaccineerd"

De woorvoerder van het ZOL, Jurgen Ritzen, deed donderdag op sociale media de volgende uitspraak. "Zonder vaccins zouden hier 140 patiënten op intensieve liggen, en konden we de deuren sluiten." Directeur Bormans keert die vergelijking om. "Als élke Vlaming gevaccineerd was, schatten we dat hier nog acht à negen patiënten op intensieve zorgen zouden liggen."

Bormans stipt nogmaals de hoge druk op het zorgpersoneel aan. "Het is voor onze mensen heel moeilijk", zucht hij. "We hadden natuurlijk niet gehoopt dat we hier zouden belanden, want iedereen was nog aan het recupereren van de vorige golven. Deze situatie weegt heel zwaar op ons personeel."