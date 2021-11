Discotheek Diedjies in Kuurne beslist zelf om te sluiten: "Zelftesten onmogelijk te organiseren"

Voor de uitbaters van discotheken begint een spannend weekend. Ontvangen ze hun klanten mét een mondmasker om te dansen? Of organiseren ze sneltesten aan de inkom? Discotheek Diedjies in Kuurne kiest voor geen van beiden. "Met een mondmasker is de beleving niet zoals het hoort", legt uitbater Gregory Van Wonterghem uit. "Daarnaast zien we het niet zitten om als politie te patrouilleren op de dansvloer om te kijken of ze pas drinken als ze neerzitten."