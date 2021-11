Discotheek Sotto's in Zottegem plaatst testcentrum aan ingang: "Kost veel, maar feest gaat door morgen"

"Het comfort voor onze klanten staat voorop", gaat de zaakvoerder verder. "Je kan niet aan je klanten vragen om buiten in de regen en in de kou te wachten op het testresultaat, vandaar dat we een tentencomplex hebben gebouwd, met verwarmingselementen. Muziek, voor een beetje sfeer in de tent, is er helaas niet. We moeten rekening houden met de buren."

De tent is verdeeld in 4 zones. "Wanneer de bezoeker aankomt, moet die eerst het Covid Safe Ticket tonen. Als wij groen licht krijgen, mag je naar de volgende zone. Daar krijg je van ons een zelftest voor 2 euro", legt Pieter Lambert uit. "Na de test kom je in een volgende zone, waar je een kwartier moet wachten. Als je test negatief is, dan is dat positief nieuws, want dan mag je binnen op het event."