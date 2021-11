Dit weekend veel politiecontroles op het gebruik van je telefoon achter het stuur

De politie wil vooral sensibiliseren maar overtreders zullen in sommige gevallen ook op een stevige boete getrakteerd worden. Het gebruik van de smartphone achter het stuur is een overtreding van de tweede graad. Dat is in het beste geval een boete met onmiddellijke inning van 116 euro. Als je het een beetje te bont maakt, dan komt de zaak misschien ook voor een politierechtbank. Dan kunnen de boetes oplopen tot 2000 euro en loop je ook het risico op een rijverbod.

Conclusie: zit je in de auto of vrachtwagen? Bel dan handsfree (dat is wettelijk toegestaan), maar blijf met je vingers zoveel mogelijk van je telefoon. Die sms of dat bericht op Facebook kunnen heus wel even wachten.