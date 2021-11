DNA-onderzoek geeft geheimen prijs: wie waren de Merovingers onder het politiekantoor van Koksijde?

De Merovingers maakten deel uit van een grotere middeleeuwse bevolkingsgroep in onze contreien, de Franken. Een bekende Merovinger was koning Clovis, een man die in alle geschiedenisboeken staat. Hij liet zich onder invloed van zijn gemalin Clothilde dopen en voerde het christendom als staatsgodsdienst in. Clovis lag ook aan de basis van de zogenoemde Salische wet, waardoor enkel mannelijke nakomelingen konden erven. Ook een koninklijke titel. In België is de Salische wet pas in 1991 afgeschaft, waardoor prinses Elisabeth nu de troonopvolgster is.