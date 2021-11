Geen uitzichttoren op Hoge Blekker in Koksijde

De vergunning voor de uitkijktoren op de Hoge Blekker is afgekeurd. Op de hoogste duin van onze kust zou een houten installatie van 20 meter komen. Maar dat was buiten de wil van de buurtbewoners gerekend. Zij hadden schrik dat er voortdurend toeristen in hun huis zouden turen. Hierdoor zijn de plannen opgeborgen. Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) is teleurgesteld: "Het zou een meerwaarde voor onze kustgemeente betekenen. Zo zou iedereen van aan de duin tot ver in de zee kunnen kijken."

Hij troost zich met een ander plan dat de gemeente nog heeft: "We leggen ons nu volledig toe op de watertoren van Koksijde. Die willen we toegankelijker maken voor de mensen. Nu hebben we meer financiële middelen om daarop in te zetten."