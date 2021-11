Extra rechters en openbare aanklagers moeten toevloed aan assisenprocessen in Tongeren opvangen

Vandaag is gestart met het assisenproces tegen Tamara N. uit Bree voor de moord op haar zoontje, drie jaar geleden. Het is nog maar het tweede assisenproces dit jaar. Voor juni moeten er daar nog 5 bij komen.

Een van de assisenzaken die nog aan bod komt in de volgende maanden is die van de moord op Sylvio Aquino, dat proces is in mei gepland. En precies om die achterstand in te halen wordt nu een beroep gedaan op extra rechters en openbare aanklagers.