Fotoboek toont luchtbeelden van 16 gemeenten in Vlaamse Ardennen, gemaakt met drone: "Bijzonder fotogeniek"

Het boek "De Vlaamse Ardennen, een droom/dronebeeld" is ook vertaald in het Engels en het Frans, en kost net geen 30 euro. Het is allemaal Vlaamse Ardennen wat de klok slaat: het is uitgegeven door Jan Van Damme, afkomstig uit Kruisem. De boekhandel van de uitgever heet Beatrijs in Oudenaarde, en de drukker is gevestigd in Maarkedal. "De Vlaamse Ardennen zijn bijzonder fotogeniek en een dronebeeld toont die pittoreske streek vanuit een andere, hemelse invalshoek", zegt Malaise nog.