Vergaderen we in de toekomst met 3D-bril? "Je mist dan wel chemie van fysiek overleggen" 

Nu we opnieuw van thuis werken, doen we dat allemaal noodgedwongen achter onze computer. We zien onze collega's in kleine schermpjes, en voor velen is dat niet echt aangenaam. Daarom ontwikkelen grote technologiebedrijven toepassingen om de fysieke vergadering in huis te halen.

Eén van die bedrijven is het Amerikaanse Webex. Naast Zoom en Microsoft Teams is het één van de meestgebruikte platformen om digitaal te vergaderen, met 324 miljoen gebruikers. Het bedrijf lanceert nu Webex Hologram. Een augmented reality-bril die mensen in 3D, in dezelfde ruimte, projecteert.

BEKIJK: In dit filmpje toont Webex hoe Hologram werkt.