Geen eindejaarsvuurwerk en nieuwjaarsduik in Oostende, Winter in het Park gaat wel door

Zo zorgen een aantal evenementen toch nog voor wat gezelligheid in Oostende. Na een coronajaar openen de schaatspiste en de kerstmarkt opnieuw de deuren in Winter in het Park in het Leopoldpark. Ook de lichttunnel in de Adolf Buylstraat zal weer schijnen. Er wordt niet gewerkt met klank- en lichtshows op vaste tijdstippen, maar er zal een permanente sfeer- en lichtanimatie zijn waardoor een goede spreiding van het publiek gegarandeerd is.

"We weten dat er heel wat volk naar de zee afstemd tijdens de winterperiode, dus we wouden wel iets organiseren, natuurlijk in de lijnen van het overlegcomité", aldus burgemeester Tommelein. Ook het Kursaal blijft gewoon open. Naast het Covid-Safe Ticket wordt aan bezoekers gevraagd om opnieuw een mondmasker te dragen in het gebouw, ook tijdens het concert.