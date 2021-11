Geen nieuwe ontginning van Vlamovensite in Denderleeuw, gemeente mag zone zelf inrichten

Denderleeuw mag een toekomstplan opmaken voor de Vlamovensite. Dat is een natuurgebied, met onder andere een grote vijver, die is ontstaan omdat er leem werd ontgonnen. Het bedrijf NV Vandersanden wou die plaats verder ontginnen, maar Vlaanderen geeft geen vergunning om de leemgroeve na 2034 nog verder uit te breiden. "We mogen het domein nu zelf herbestemmen", zegt schepen Andy Depetter (Groen).