Gent is Europese Jongerenhoofdstad in 2024: "Een volledig jaar focus op de jeugd"

Gent mag zich in 2024 één jaar lang de Europese Jongerenhoofdstad noemen. Datis bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking van het European Youth Forum in Brussel, een platform van meer dan 100 Europese jongerenorganisaties. Gent haalde het van Lviv in Oekraïne, Veszprèm in Hongarije en Chisinau in Moldavië. "We hadden nochtans veel schrik van de concurrentie, omdat ze al eens hadden deelgenomen. Voor Gent was het de eerste keer", zegt Youness Iken, een van de ambassadeurs van het project, bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.