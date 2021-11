Gouverneur Jos Lantmeeters roept Limburgers op om contacten te beperken om coronavirus in te dijken

De afgelopen 2 weken hebben 12.500 Limburgers positief getest en dat is een absoluut record. “In meer dan 200 bedrijven worden we nu geconfronteerd met coronabesmettingen en bijna alle scholen hebben er mee te maken", zegt Lantmeeters. "We zien dat de ziekenhuizen overvol geraken, dat betekent dat we op dit moment niets meer extra kunnen verdragen.”

De gouverneur twijfelt dan ook dat we de coronacrisis nog aankunnen als we ons enkel aan de nieuwe opgelegde maatregelen houden. Hij roept daarom de Limburgers op om ook hun contacten zoveel mogelijk te beperken. "Ik reken op het gezond verstand van de mensen", klinkt het.