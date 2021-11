Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek vraagt om nesten Aziatische hoornaars te melden

De nesten hangen eigenlijk al van in de zomermaanden in de bomen, maar het is nu pas dat je ze goed ziet, zegt onderzoeker Tim Adriaens van het Instituut voor Natuur -en Bosonderzoek: "De bladeren vallen van de bomen en die nesten hangen voornamelijk in die bomen. Een groot deel daarvan is nu nog actief. Daar zitten nog wespen in die kunnen bestreden worden om de impact op de natuur te milderen."