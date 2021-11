Gigantische constructie  boven ring in Waregem: "Brug speciaal voor loopwedstrijd"

De brug werd afgelopen nacht al opgetrokken, ook al vindt de loopwedstrijd pas binnen een week plaats. Maar organisator Laurent Van Parys heeft een goede reden waarom de constructie afgelopen nacht al werd geplaatst. "Als we dat overdag doen, dan zitten we met de spits, dus vandaar de keuze om het 's nacht te bouwen. De brug moet nu gekeurd worden door externe organisaties die daarvoor bevoegd zijn. Is de brug wel veilig en stabiel genoeg, is ze correct opgezet, hoeveel mensen kan de brug tegelijkertijd dragen etc. De brug is vroeger opgebouwd om alle keuringen te kunnen doorstaan."