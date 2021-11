Inbrakenplaag in politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo: "Drie keer meer dan vorig jaar"

Het hoge aantal inbraken heeft te maken met de kortere dagen en met mensen die opnieuw minder telewerken.

De politie probeert de inwoners nu te waarschuwen via WhatsApp-groepen en Buurtinformatienetwerken. "Op regelmatige basis informeren wij de burgers over de stijging of de toename van het aantal inbraken", zegt Katrien Declerq van de politie. "En we vragen hen dan ook om alert te zijn voor verdachte situaties en die meteen te melden op het nummer 101."