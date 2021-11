Indiase regering trekt omstreden landbouwhervormingen in: triomf voor de protesterende boeren

Het kwam wat onverwacht, de toespraak van premier Modi waarin hij aankondigde dat de drie wetten inzake de markt voor voeding er dan toch niet komen. Het is vreemd, want Modi en zijn regering hielden al meer dan een jaar voet bij stuk ondanks erg rumoerig en massaal protest van boeren tegen de plannen. Die boeren hebben de hoofdstedelijke regio Delhi al een paar keer geblokkeerd en hebben even een deel van het Rode Fort in Delhi ingenomen. Dat is zowat symbool van de macht in India.