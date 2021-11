Koppel uit Leopoldsburg veroordeeld tot celstraffen van 7 en 2 jaar voor oudermishandeling

Marcel De Meester uit Heppen woonde bij zijn dochter en haar man. Maar was op het einde van zijn leven dement. Toen hij overleed op 7 oktober 2018 stelde de begrafenisondernemer verschillende verwondingen vast bij de man. Uit een autopsie bleek dat de man zwaar ondervoed was en verschillende schrammen had. Er werden ook een gebroken borstbeen, kneuzing van de linkerlong en bloedingen in de darmen vastgesteld.