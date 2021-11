Lokale politiechef kritisch over protestacties van federale collega's: "Manier waarop is deontologisch niet correct"

De federale politie voerde in Schoten en Brasschaat, aan het oprittencomplex van de E19, extra verkeerscontroles uit met lange files tot gevolg. Een van de mensen die stilstond in het verkeer was een chirurg, die een dringende medische afspraak had. De chirug riep de hulp in van de lokale politiezones, die onmiddellijk enkele agenten uitstuurden om de man een escorte te geven langs de verkeerscontroles.

Hoewel het probleem dus snel opgelost was, is dit volgens Vissers geen goede manier van werken. "Het is natuurlijk de bedoeling dat zo'n situaties zich niet voordoen en dat alle weggebruikers zich vlot kunnen voortbewegen, maar door de acties van gisteren was dat niet het geval."