Steeds meer medicijnen kunnen verhinderen dat je zwaar ziek wordt na coronabesmetting: zo werken ze

Orale antivirale middelen hebben één groot voordeel in vergelijking met monoclonale antilichamen: de patiënt kan ze thuis innemen, in pilvorm. Bij het toedienen van monoclonale antilichamen is altijd medische assistentie noodzakelijk.

Of dat betekent dat we voortaan alleen moeten inzetten op antivirale middelen? "Zeker niet", zegt Neyts. "Die luxe hebben we niet. We kunnen geen enkel middel tegen het coronavirus aan de kant zetten. We gaan ze allemaal nodig hebben."

"Met die nieuwe middelen zullen we snel moeten schakelen", zegt Neyts. "Ik verwacht en hoop dat het Europees Geneesmiddelenbureau naast de goedkeuring van molnupiravir ook PF-07321332 (merknaam: Paxlovid) binnenkort zal goedkeuren. We moeten er voor zorgen dat we zo snel mogelijk over die middelen kunnen beschikken. Er moeten ook protocollen uitgewerkt worden voor de verdeling en het gebruik. Het is belangrijk dat we tijdig actie ondernemen."