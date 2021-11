"We miss you, mommy" op nationale feestdag: "uitgeputte" prinses Charlène van Monaco is opgenomen in kliniek

Tien dagen was ze terug in Monaco en ze is alweer verdwenen: nee, het gaat niet bijster goed met prinses Charlène. Gisteren gaf prins Albert mee dat ze niet langer in het ministaatje verbleef. Nu blijkt dat verblijf een kliniek te zijn.



Charlène kon bijna zes maanden Zuid-Afrika niet verlaten door medische complicaties, maar voldoende hersteld was ze ook niet. "Die eerste uren gingen goed, maar daarna werd duidelijk van niet", vertelt prins Albert over haar terugkomst. "Ze was overduidelijk fysiek en mentaal uitgeput. Ze voelde zich overweldigd en kon haar officiële taken, het dagelijkse leven en het gezinsleven niet aan."



Een van de laatste officiële foto's, Charlène poserend aan het paleis bij haar terugkomst in Monaco: