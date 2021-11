Vanavond opent nieuw jongerencafé in Geel: "Slechtste timing ooit, maar we hebben er zin in"

De Kosmo is gevestigd in het oude stadhuis van Geel. "Het gebouw wordt door het stadsbestuur al enkele jaren in concessie gegeven, en er zijn al verschillende cafés geweest. Wij hebben in juni een concessie gekregen", legt Quets uit. Het café werd heringericht, op het gelijkvloers kwam een volledige nieuwe toog, en in de kelder is een zaaltje voor feestjes. De Kosmo richt zich vooral op jongeren. "In Geel zijn er weinig mogelijkheden voor de jeugd om op café te gaan. In het zaaltje beneden kan zo'n 100 man terecht om er af en toe een feestje te bouwen."