Nieuw onderzoek naar oorsprong coronavirus: "Patiënt nul was visverkoopster op dierenmarkt in Wuhan"

De WHO stuurde eerder dit jaar een team van deskundigen naar China, die vier weken in en rond Wuhan met Chinese wetenschappers samenwerkten en in maart in een gezamenlijk rapport besloten dat het SARS-CoV-2 virus waarschijnlijk was overgedragen van vleermuizen op mensen via een ander dier, maar dat verder onderzoek nodig was. Worobey zegt nu dat de chronologie van de pandemie hoogstwaarschijnlijk niet klopt in dit invloedrijke onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie.