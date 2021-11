Onderzoek "Congo Hold-Up" toont zwart op wit hoe de clan-Kabila de staatskas leegroofde

De journalisten geven nog niet al hun data prijs. Maar zeker is dat er ook de handel en wandel van een aantal Belgische zakenlui is onderzocht. Eén naam is al doorgegeven aan VRT NWS, die van Philippe De Moerloose. Hij voerde drie decennia lang zwaar bouwmateriaal in in Congo en bouwde een zakenimperium uit in Afrika en Europa. De man die in 2019 genomineerd werd voor de titel van "manager van het jaar" door het weekblad Trends, is volgens de journalisten met cash stortingen betaald voor de verkoop van zijn garagegebouw ATC in Kinshasa voor 12 miljoen dollar aan Sud Oil. De Moerloose minimaliseert zijn rol in een antwoord aan de journalisten.