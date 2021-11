Ontploffing in Borgerhout, lichte schade aan huizen en auto

De ontploffing gebeurde rond 1 uur vannacht aan een huis in de Koolstraat. De garagepoort van een huis geraakte daarbij beschadigd. Aan de overkant van de straat sprongen de ruiten van een huis stuk. Ook een geparkeerde auto liep lichte schade op.

De politie sloot de straat af voor het onderzoek en ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Sinds 4 uur vanmorgen is de straat weer open. In 2017 was er een beschieting aan hetzelfde huis. De politie is met een onderzoek gestart.