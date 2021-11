Oostenrijkse regering kondigt volledige lockdown en verplichte vaccinatie af

Vanaf maandag gaat heel Oostenrijk opnieuw in een lockdown. Tegelijk zullen alle Oostenrijkers verplicht gevaccineerd worden. Oostenrijk is daarmee het eerste Europese land dat een dergelijke maatregel treft. Dat heeft de federale regering beslist na overleg met de deelstaten. In twee deelstaten, Salzburg en Opper-Oostenrijk, was die maatregel al aangekondigd. Het virus verspreidt zich erg snel in Oostenrijk waar er erg weinig gevaccineerd is.