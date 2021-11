Oplossing voor lange wachtrijen aan testcentrum Turnhout: "Mensen zonder code uit de rij halen en helpen"

Begin deze week moesten mensen maar liefst 4 uur aanschuiven om zich te laten testen op corona aan Campus Blairon in Turnhout. Voetgangers en fietsers moesten tussen de auto's wachten. Een van de problemen is dat er vaak mensen in de rij staan die nog geen code hebben om zich te laten testen, vaak omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. "Maandag hadden meer dan 250 mensen geen code", zegt schepen Luc Op de Beeck (CD&V). "We gaan nu in het begin van de rij mensen zonder code afleiden naar een andere rij, waar we hen gaan helpen om een code te maken. Dat zal de opstopping van de rij voor een stuk oplossen."