Oproep om nesten van Aziatische hoornaar te melden: "Ze hebben het gemunt op honingbijen"

Vespa-Watch vraagt iedereen om nesten van Aziatische hoornaars te melden. De nesten hangen hoog in de bomen, en zijn beter zichtbaar nu de bladeren van de bomen vallen. Zo'n nest probeer je best niet zelf te verdelgen want dat kan gevaarlijk zijn. "De Aziatische hoornaars hebben een langere angel dan een gewone wesp, een steek kan pijnlijk zijn. Als je een nest ziet, meld je dat best via onze website."