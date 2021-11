Parket Limburg waarschuwt verhuurders: "Let op voor criminelen die drugslab willen installeren"

Het Ariec, dat zich bezig houdt met georganiseerde criminaliteit in onze provincie, wil met een speciale brochure de eigenaars waarschuwen voor de gevaren die verhuur aan criminelen met zich meebrengt. "We hebben drugslabs gezien waarbij branden of explosies zijn geweest, dus zo'n pand is niet meer bruikbaar of bewoonbaar. Er zijn ook panden waar de muren of vloeren doordrenkt zijn door giftige stoffen", zegt Annemie De Boye van het Ariec. "We hopen dat we eigenaars kunnen sensibiliseren om stil te staan bij de gevolgen van het gemakkelijk verdiend geld."