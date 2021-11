Plein Publiek verkoopt tickets inclusief sneltests: geen test, geen feestje

"No sneltest, no party". Via haar facebookpagina laat Plein Publiek weten dat het feesten doorgaat. Bezoekers moeten dan wel een sneltest laten afnemen. Die kunnen ze samen met hun ticket kopen, de afname gebeurt dan ter plaatse, vertelt Nelson Donck van Plein Publiek. "Als ondernemer willen we vooruitgaan. En we willen het goed doen, door de klanten die toch willen uitgaan een veilige manier aan te bieden. Met sneltests, en niet met mondmaskers, want dat is geen optie. We willen niet als politieagent optreden en mensen willen ook niet dansen met een mondmasker op."