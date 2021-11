Politieactie aan assissenhof in Tongeren: "We willen proces niet verstoren"

Het is niet de bedoeling om het proces te verstoren, maar de vakvonden willen wel een punt maken, zo klinkt het. "Er zijn stiptheidsacties voor mensen die binnenkomen, die worden grondig gefouilleerd, zoals het eigenlijk altijd moet gebeuren", zegt Oliver Pagano van de politievakbond VSOA. "We willen ons ongenoegen uiten over de manier waarop de loonsonderhandelingen verlopen, daar hebben we het echt heel moeilijk mee." De actie gaat uit van de vier politievakbonden.