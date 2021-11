Provincie Oost-Vlaanderen tovert leegstaande panden om tot pop-ups: "Ideaal voor startende ondernemers"

De provincie bekijkt nu wie in de panden mag intrekken. "We gaan eerst samenzitten met de gemeentebesturen. Dan kunnen we samen met de ondernemers kijken welk pand bij hun onderneming past. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met startpremies, een andere mogelijkheid is om een wedstrijd uit te schrijven."

"De gemeenten waar we nu investeren zijn pilootgemeenten", laat Vervliet nog weten. "Aan de hand van die gemeenten gaan we dan op termijn een draaiboek opstellen dat ze op andere plaatsen uit de provincie kunnen raadplegen. Wel moeten we bekijken of dat dan ook met geld van de provincie zal zijn."