Raken alle pakjes op tijd onder de kerstboom? Winkelrekken blijven leeg en webwinkels draaien nu al overuren

Winkels hebben het moeilijk om dit jaar geschenkartikelen in hun rekken te krijgen. Door de coronapandemie is de hele aanvoerketen grondig verstoord en zijn transport- en containerkosten verveelvoudigd. Met de feestdagen in het verschiet leidt dat tot chaotische situaties: webshops draaien op volle toeren, want mensen willen zeker zijn dat ze hun cadeautje tegen de feestdagen in huis hebben.