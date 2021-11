Rellen in Rotterdam bij protest tegen coronamaatregelen: gewonden na waarschuwingsschoten politie, treinverkeer stilgelegd

Voor vanavond was er protest aangekondigd in Rotterdam tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Op plaatsen waar de coronapas verplicht is, zouden enkel nog mensen worden toegelaten die gevaccineerd zijn of van het virus genezen zijn, en geen mensen die louter een negatieve test kunnen voorleggen.

Volgens een woordvoerder van Rotterdam was de demonstratie niet aangemeld. Maar de protestactie ging toch door, is geëscaleerd naar rellen, met brandjes her en der.