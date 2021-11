Remco Evenepoel krijgt eigen fietsroute in Pajottenland

Op de fietsroute kom je trouwens ook de favoriete plekjes van Remco tegen. Zo is zijn supporterscafé "Café In de Rustberg" in Schepdaal een van de twee vertrekplaatsen voor de route. Ook aan de Paddenbroek in Gooik kan gestart worden aangezien de route een lus is.

Hier vind je meer info over de R.EV 17003 Cycling Route.