Restaurantuitbater Andy De Brouwer uit Halle doet emotionele oproep: "Laat de horeca niet in de steek"

In de horeca voelen ze de gevolgen van de vierde golf. Heel wat klanten annuleren hun afspraak. Maar er is geen reden om bang te zijn, zegt restaurantuitbater Andy De Brouwer uit Halle.

Vanmorgen zette hij een filmpje op Facebook met deze boodschap: "Ik zou een warme oproep willen doen om naar de horecazaken te blijven gaan en niet massaal te annuleren. Bij elke telefoon die we nu opnemen, krijgen we te horen: "wij komen niet of we willen onze afspraak uitstellen". Als je ziek bent, moet je natuurlijk thuisblijven, maar je hoeft niet weg te blijven uit schrik. Met alle coronamaatregelen is het veilig om een restaurant te bezoeken."