Royals - Een echte "Spa Reine", onenigheid over "The crown" en was nieuwe talkshowpassage van Meghan Markle verstandig?

In het vijfde seizoen van "The crown" speelt Elizabeth Debicki de rol van Diana die een vernietigend interview geeft over haar huwelijk met de Britse kroonprins Charles aan BBC-journalist Martin Bashir. Vorig jaar benadrukte Charles Spencer al dat "The crown" fictie is en dat vooral voor buitenlanders dat aspect moeilijk te snappen is. "Amerikanen vertellen me dat ze de serie gezien hebben en dat als een geschiedenisles ervaren. Maar dat is het niet."