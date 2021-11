Piek in ziekenhuizen verwacht tussen eind november en midden december: in slechtste geval ruim 1.200 bezette IC-bedden

In het worstcasescenario blijft het reproductiegetal verder stijgen. In dat geval zullen half december meer dan 1.200 bedden op de intensieve zorg bezet zijn. "Dat is vergelijkbaar met de belasting in de eerste golf en dat scenario moeten we absoluut vermijden", zegt Van Gucht. "Het zal ook moeilijk zijn om patiënten door te sturen naar het buitenland, want in onze buurlanden raken de ziekenhuizen ook steeds voller."



In het meest gunstige scenario zet het reproductiegetal vanaf 21 november een sterke daling in. In dat geval zouden er 640 coronapatiënten op intensieve zorg belanden. "Maar dat lijkt minder waarschijnlijk", aldus Van Gucht. "De verschillende scenario's tonen in elk geval aan dat we moesten ingrijpen."