Sinterklaas toert met bus door het Hageland

In Aarschot is het Sinterklaasfeest van morgen geschrapt. Normaal zouden 600 kinderen de Sint ontmoeten op de Grote Markt, maar door de verstrengde coronamaatregelen en het verhoogde aantal besmettingen, heeft de stad een plan B bedacht. De Sint zal in een bus door Aarschot en alle deelgemeenten rijden. Net als vorig jaar dus.