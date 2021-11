Grote vraag naar CO2-meters, maar tekort aan computerchips: "We kunnen veel minder toestellen aanbieden dan anders"

Het bedrijf Clics is eigenlijk een producent van speelgoed, maar enkele maanden geleden is het op vraag van het VITO in Mol ook begonnen met de productie van CO2-meters. Bij de start van de coronacrisis maakte Clics ook al afneembare handvaten voor supermarktkarren. "We spelen graag in op de behoeften die er zijn en nu zijn dat de CO2-meters", zegt CEO Hedwig Van Roy. En zeker nu Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) de CO2-meters verplicht heeft in de klaslokalen, is er een enorm grote vraag naar de toestellen.

Het bedrijf uit Wuustwezel kan die vraag niet meer bolwerken. "De componenten die we nodig hebben om nieuwe toestellen te maken, moeten allemaal uit China komen. Er is daar een enorm tekort dat ook in de auto-industrie voelbaar is", legt Van Roy uit in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.