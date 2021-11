Verdien je minder dan 2.500 euro bruto? Dan heb je vanaf volgend jaar recht op een jobbonus

De Vlaamse jobbonus is een van de grote beloftes in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Werken moet meer lonen en het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden, is de filosofie achter de maatregel.

Concreet zullen vanaf eind 2022 ruim 716.000 werknemers met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen.“Het gaat best over veel mensen: een kwart van de werknemers”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).